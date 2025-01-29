جامعة المنيا تصرف 2000 جنيه مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنه تمت الموافقة على صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات تقديرًا لما بذلوه من جهود في العملية التعليمية والبحثية خلال الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال مجلس الجامعة الذي عُقد اليوم برئاسة فرحات، وبحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمستشار القانوني للجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتنموية.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية دور جامعة المنيا بمؤسساتها العلمية والتطبيقية باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية الشاملة بالمحافظة، ومساهمًا رئيسيًا في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشيدا بدور الجامعة في دعم مشروعات تنموية وخدمية مهمة لأبناء المنيا، من خلال ما تمتلكه من إمكانيات علمية وأبحاث ميدانية تسهم في دفع معدلات التنمية بالمحافظة.

كما أعرب عن شكره لرئيس الجامعة، وأثنى على المستوى الأكاديمي الذي حققته الجامعة في كافة التصنيفات المحلية والدولية.



وتابع المجلس، بحضور المحافظ، فيلم "إنجازات جامعة المنيا لعام 2024"، وفيلمًا عن "مركز التميز البحثي في بيولوجيا الأورام". كما تم عرض أنشطة المعمل المركزي للتحاليل الدقيقة والنانو تكنولوجي لخدمة البحث العلمي وإنجازاته، ودراسة الخطة المستقبلية للمعمل من أجل الحصول على الجودة.

وأعلن رئيس الجامعة عن تشكيل مكتب للتعاون الدولي والمشروعات البحثية بالجامعة، لدعم التواصل بين مختلف أنشطة الجامعة والمجتمع الدولي والإقليمي في ظل رؤيتها ورسالتها، للوصول بالخدمات الأكاديمية والتعليمية والبحثية التي تقدمها الجامعة إلى المستوى التنافسي العالمي الذي يضمن الريادة في التعليم محليًا ودوليًا.

كما أعلن الدكتور عصام فرحات إنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات للتصدي لحالات الانتحار والأمراض النفسية بين الشباب، وذلك في إطار الدور التنويري للجامعة في صياغة العقول وإعادة بنائها، وتأسيس خطاب ديني يقدم مفهومًا جديدًا للإيمان.

وقدّم رئيس الجامعة شكره لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024/2025 ومتابعة أعمال التصحيح ورصد وإعلان النتائج.

وشدد على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، وانتهاء جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة، التي تشمل إعلان الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية، والانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية والمدن الجامعية، والمدرجات والمعامل، ومتابعة أعمال النظافة لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.

كما أقر المجلس لائحة موحدة للبرامج الجديدة بالجامعة، بعد الانتهاء من التعديلات التي تحتوي على معايير موحدة وأساسية في تنفيذ وتصميم البرامج الجديدة. وقرر المجلس تطبيق نظام الشراء الموحد لكل احتياجات الكليات سنويًا توفيرًا للوقت والجهد والنفقات.

وأشاد مجلس الجامعة بقرار مجلس أعمال جامعة المنيا الأهلية بإقرار حوافز لأعضاء هيئة التدريس المنتدبين للعمل بالجامعة الأهلية والناشرين لأبحاث دولية في مجلات علمية ذات معامل تأثير، وذلك عند إدراجهم اسم الجامعة الأهلية في أبحاثهم المقدمة للنشر في المجلات الدولية المرموقة الأكثر تأثيرًا.

كما يضمن هذا القرار استمرار جهود الباحثين وتحفيزهم لإجراء بحوثهم دوليًا باسم جامعة المنيا الأهلية، مما يساهم في إدراج الجامعة في التصنيف الدولي وتوثيق الترابط بين الجامعة الحكومية والأهلية.

