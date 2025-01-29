أوكرانيا تستهدف منشآت طاقة ونفط روسية بالمسيرات

قال مسئولون روس لوكالة رويترز اليوم، إن محطة للطاقة النووية كانت من بين أهداف هجوم أوكراني ضخم بطائرات مسيرة على منشآت نفط وطاقة روسية.

وقال فاسيلي أنوخين، حاكم مدينة سمولينسك عبر تطبيق تليجرام، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة حاولت قصف منشأة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك بغرب البلاد على الحدود مع بيلاروسيا ـ حسب موقع قناة الشرق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المكتب الصحفي لمحطة سمولينسك للطاقة النووية، أكبر محطة لتوليد الكهرباء في شمال غرب روسيا، أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تليجرام، إن 104 طائرات مسيرة شاركت في غارات في أنحاء من غرب البلاد، وتم تدمير 11 منها فوق منطقة سمولينسك.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة في تسع مناطق، نصفها تقريباً فوق كورسك.

وقال حاكم المنطقة جليب نيكيتين على تليجرام إن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في كستوفو بمنطقة نيجني نوفجورود على بعد نحو 800 كيلومتر شرقي أوكرانيا. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

وذكرت قناة بازا وهي قناة إخبارية روسية على تليجرام، قريبة من أجهزة الأمن الروسية، أن حريقاً اندلع في مصفاة نفط في كستوفو.

وقال حاكم منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا إن شخصاً أصيب ونقل إلى المستشفى نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.