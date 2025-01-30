أبرزت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية والعالمية، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تكون طرفا مشاركا في أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو إخراجه من أرضه وتأكيده أن مصر تقف خلف الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وفقا لمقررات العدالة الدولية والشرعية وحل الدولتين.

ففي فلسطين، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - تحت عنوان " السيسي: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" - تصريحات الرئيس السيسي بأ،ه "لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بتهجير الشعب الفلسطيني لتأثيره على الأمن القومي المصري، مبرزة قول الرئيس بأن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للتوصل للسلام المنشود القائم على حل الدولتين.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس السيسي، أشار إلى أن هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها والرأي العام المصري والعربي والعالمي؛ يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما.

وفي ليبيا، سلطت بوابة "الوسط" الليبية الضوء على تصريحات الرئيس السيسي، التي أكد خلالها ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، والتي لا يمكن أبدا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السعودية، ركزت وكالة الأنباء السعودية "واس" على تأكيد الرئيس السيسي أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مشددًا على ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت أن الرئيس السيسي، شدد - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الكيني ويليام روتو في القاهرة - على أن الحل الوحيد المستدام هو إقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تأكيد الرئيس السيسي على أن الشعب المصري بأكمله على الاستعداد للخروج إلى الشارع رفضا لتهجير الفلسطينيين، وأنه "من المهم للجميع أن يعرف أن هناك في المنطقة أمة لها موقف بشأن تهجير الفلسطينيين، فتهجير الفلسطينيين في الماضي لن يتكرر مرة أخرى".

أما صحيفة "عكاظ" السعودية، نشرت قول الرئيس السيسي إن "مصر حذرت - في بداية الأزمة - من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك".

وتحت عنوان: "السيسي: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.. مصر عازمة على العمل مع ترمب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين"، نوهت صحيفة "الشرق" السعودية بقول الرئيس السيسي، أن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مشيراً إلى أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين.

وفي البحرين، أبرزت صحيفة "الأيام" البحرينية تأكيد الرئيس السيسي أنه لا يمكن التساهل أو السماح بتهجير الفلسطينيين، مشددا على أنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري.

أما في لبنان، أبرزت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) قول الرئيس السيسي: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري، وأن مصر عازمة على العمل مع ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".

فيما أشار موقع "النشرة" اللبناني إلى تأكيد الرئيس السيسي أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، مشيرا إلى عزم مصر على العمل للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين.

وفي الكويت، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الرئيس السيسي أوضح أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل من الأشكال عنها .

أما في الأردن، أكدت صحيفة "الدستور" الأردنية أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تأمين حقوق الفلسطينيين، وأهمية عدم تجاوز الحقوق التاريخية الخاصة بهم.

وفي قطر، أبرزت وكالة الأنباء القطرية " قنا" - تحت عنوان "الرئيس المصري يؤكد حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني" - أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لقطاع غزة لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية.

فيما أوضح موقع "الجزيرة نت" القطري - تحت عنوان "السيسي عن تهجير الفلسطينيين: ظلم لا يمكن أن نشارك فيه - أن الرئيس السيسي رفض بشدة، اليوم، ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني، ووصف ذلك بأنه "ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه".

ونقل الموقع القطري عن الرئيس تأكيده أن "الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

فيما أذاعت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ تأكيد الرئيس السيسي، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو أمر ظالم لا يمكن أن نوافق عليه، كما ركزت على تشديد الرئيس السيس، على الثوابت التاريخية للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه لن يتم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

أما في الصين، بثت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تصريحات الرئيس السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، وتحذيره "من أن منطقة البحر الأحمر، تشهد تهديدات من شأنها أن توسع رقعة الصراع"، وكذلك تأكيده ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

أما موقع "روسيا اليوم"، أبرز تأكيدات الرئيس السيسي أن تهدير الفلسطينيين "ظلم تاريخي لا يمكن لمصر المشاركة فيه".