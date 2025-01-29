أندية الفتاة والمرأة بشمال سيناء تشارك في معرض بيزنس يا شباب بالقاهرة

شاركت إدارة تنمية الشباب في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أندية الفتاة والمرأة، في معرض «بيزنس يا شباب»، للمنتجات الحرفية واليدوية والمنتجات السيناوية تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب.

وأكد حسن عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المعرض يهدف إلى تدريب المهتمين بتعلم الحرف اليدوية، عن طريق ورش عمل حرفية طوال فترة المعرض، وخلق فرصة لكل شاب أو قناة يمتلك مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.