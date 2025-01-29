 بعد الموافقة على الشطب النهائي لـ حديد عز.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد الموافقة على الشطب النهائي لـ حديد عز.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

محمد فوزي
نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 11:34 ص

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا، في بداية تداولات اليوم، الأربعاء، بعدما وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة حديد عز على شطب أسهمها من البورصة المصرية بسعر 138.15 جنيه للسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 29762.99 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 8600.85 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 11721.99 نقطة.

وتغادر شركة حديد عز رسميًا البورصة بعد 26 عاما قضتها في البورصة المصرية، عقب تصويت الجمعية العامة غير العادية على شطبها، وفق لإفصاح من الشركة أرسلته للبورصة اليوم.

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