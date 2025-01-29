إصابة العشرات في تدافع خلال مهرجان هندوسي ضخم في الهند

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات الآلاف من الأشخاص في تجمع ديني ضخم في الهند هرعوا للاستحمام في مدينة براياجراج شمال البلاد، مما أدى إلى حدوث تدافع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أدى إلى إصابة العشرات.

ولم يتضح على الفور ما الذي أثار الذعر في مهرجان ماها كومبه حيث تجمع المصلون من جميع أنحاء الهند للاستحمام عند التقاء نهري الجانج ويامونا ونهر ساراسواتي الأسطوري. ونقلت وكالة برس ترست أوف إنديا للأنباء عن السلطات إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وبدأ مهرجان ماها كومبه، الذي يقام كل 12 عاما، في 13 يناير، وتصفه السلطات الهندية بأنه أكبر تجمع ديني في العالم. وتتوقع السلطات أن يتوافد أكثر من 400 مليون شخص عليه خلال الأسابيع الستة المقبلة.



وتعد حوادث التدافع شائعة نسبيا حول المهرجانات الدينية الهندية، حيث تتجمع حشود كبيرة في مناطق صغيرة ذات بنية تحتية رديئة وقليل من تدابير السلامة.