البيت الأبيض يلغي أمر تجميد المنح الاتحادية

أعلن مكتب الميزانية في البيت الأبيض إلغاء أمر تجميد المنح الاتحادية الذي أثار ارتباكًا واسع النطاق ودعاوى قضائية لإلغائه، بعد يومين فقط من صدوره.

وأثار الأمر الذي أصدره مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض مساء الاثنين حالة من عدم اليقين بشأن شريان الحياة المالي الحيوي للولايات والمدارس والمنظمات التي تعتمد على تريليونات الدولارات من واشنطن، مع عدم تحديد البيت الأبيض الأنشطة التي سيتم وقف تمويلها من الأموال الاتحادية بشكل مؤقت، وتلك التي لن تتأثر بقرار التجميد.

وأكدت مصادر رافضة الكشف عن هويتها سحب مكتب الإدارة والميزانية لقرار تجميد المنح اليوم الأربعاء في إخطار من جملتين موجه إلى المؤسسات والوزارات الأمريكية.

وسارع الديمقراطيون المنتقدون لقرار التجميد إلى الاحتفال بالتراجع عنه.

قالت السناتور باتي موراي، ديمقراطية من واشنطن: "هذا انتصار مهم للشعب الأمريكي الذي سُمعت أصواته بعد ضغوط هائلة من كل ركن من أركان هذا البلد - لقد أحدث الناس الحقيقيون فرقًا من خلال الحديث علنًا".

وأضافت "مع ذلك، تسببت إدارة ترامب، من خلال مزيج من عدم الكفاءة الواضحة والنوايا السيئة والتجاهل المتعمد للقانون، في ضرر حقيقي وفوضى لملايين الأشخاص على مدى الـ 48 ساعة الماضية والتي لا تزال مستمرة".