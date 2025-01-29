حبس سائق 15 يوما بتهمة التحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ

قررت جهات التحقيق بجنوب سيناء، اليوم، حبس سائق سيارة أجرة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتحرش بسائحة صينية أثناء تواجدها داخل سيارته بمدينة شرم الشيخ.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السائق بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر محاولته إقناع السائحة بالذهاب معه إلى منزله مستخدمًا تطبيق الترجمة على هاتفه، وعندما رفضت، حاول التحرش بها جسديًا، إلا أنها صدّته وسجلت الواقعة بالكامل.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، خاصة على الصفحات المهتمة بأخبار شرم الشيخ وجنوب سيناء، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التصرفات الفردية التي قد تسيء إلى سمعة المدينة السياحية.

وكان أفاد مصدر أمني بأنه بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يظهر تعرض السائحة للتحرش أثناء ركوبها سيارة أجرة في المدينة، حيث تم التحقق من الواقعة، رغم عدم تلقي مديرية أمن جنوب سيناء أي بلاغ رسمي بشأنها.

وأوضح المصدر أنه فور رصد الفيديو بتاريخ 27 يناير الجاري، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق والقبض عليه، قبل إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه احتياطيًا.