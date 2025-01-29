الكرملين يرفض التعليق على تسليم بشار الأسد ودفع تعويضات لسوريا

أحجم الكرملين عن التعليق على سؤال بشأن تقرير سوري يفيد بأن دمشق تسعى للحصول على تعويضات من روسيا.

كما لم يعلق الكرملين على ما إذا كانت الإدارة السورية الجديدة تطالب بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتوجه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إلى دمشق هذا الأسبوع لإجراء أول محادثات مع الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بحليف موسكو الرئيس بشار الأسد، في أواخر العام الماضي.

وقال مصدر سوري مطلع على المحادثات مع موسكو لوكالة «رويترز» إنَّ قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، طلب من روسيا تسليم الأسد ومساعديه المقربين خلال المحادثات مع بوجدانوف.

وقالت الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا يوم الأربعاء، إن الجانبين ناقشا آليات «العدالة الانتقالية» التي تهدف إلى ضمان المساءلة، وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد.

وشددت الإدارة السورية في بيان على أن «استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي، وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه».