إيران ترفض الاتهامات الإسرائيلية وتطالب مجلس الأمن بمعاقبة إسرائيل على جرائمها

وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن، معربا عن رفضه القاطع لاتهامات الرئيس الإسرائيلي المناوئة لإيران، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن احترام القانون الدولي وتحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال إيرواني، في رسالته، إن "تصريحات الرئيس الإسرائيلي تأتي في سياق محاولات التمويه على الانتهاكات السافرة للقوانين الدولية وتحركات إسرائيل التخريبية ضد دول المنطقة"، مؤكدا أنها "لا تهدف سوى إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.

كما أكد أن "إسرائيل، هي المصدر الرئيسي والدائم لتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين"، مبينا أنها، وبالإضافة إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تتمادى في اعتداءاتها المتكررة على سيادة وسلامة أراضي لبنان وسوريا، وبما يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن".

ومضى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إلى القول: "مثل هذه الإجراءات اللاقانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعرض الاستقرار الهش في المنطقة لمزيد من التهديد".