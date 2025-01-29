إقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني بسبب اتهامات تتعلق بعدم كفاية مشتريات الأسلحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الحكومة الأوكرانية الثلاثاء إقالة نائب وزير الدفاع دميترو كليمينكوف على خلفية اتهامات بعدم كفاية مشتريات الأسلحة.

وتصاعدت الانتقادات في أوكرانيا بشأن نقص تجهيز الجيش الذي يقاتل ضد روسيا.

وفي منشور يلمح إلى قراره بإقالة كليمينكوف الأسبوع الماضي، كتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف: "المعيار الوحيد الذي تضعه وزارة الدفاع أمام وكالة مشتريات الدفاع هو ضمان تجهيز الخطوط الأمامية بشكل كامل وفوري بجميع الأسلحة اللازمة".

وأضاف: "للأسف، خلال الأشهر الستة الماضية، وبدلا من توفير الذخائر للجيش في الوقت المناسب، شهدنا ألعابا سياسية وتسريبا للعقود والمعلومات".

كما أعلن عمروف اعتزامه إقالة رئيسة وكالة مشتريات الدفاع، مارينا بزروكوفا. ومع ذلك، يتوقف القرار على مجلس الإشراف التابع للوكالة، وهي ترفض مغادرة منصبها.

ودعا سفراء دول مجموعة السبع في كييف إلى إنهاء النزاع المعيق حول المشتريات.

وكتبوا في منشور على منصة "إكس": "الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتوصيات الناتو أمر ضروري للحفاظ على ثقة الجمهور والشركاء الدوليين".

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد غزو روسي شامل بدعم غربي هائل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.