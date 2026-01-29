السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها أسهمت في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان.

وصرح المتحدث الأمني باسم الوزارة العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، اليوم الخميس بأنه "في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في لبنان، تمكنت الجهات اللبنانية المختصة من ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة".

وأشار إلى أن تلك المواد "تمثلت في مادتي الإمفيتامين، والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، و(870) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(4600) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، ومواد تستخدم كسلائف في تصنيع المخدرات، وأسلحة نارية" ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ونوه المتحدث الأمني السعودي بـ"التعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في الجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة"، مؤكدًا أن "المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها".



وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أعلنت مساء الأربعاء توقيف شبكة منظمة لتهريب المخدرات من تركيا إلى السعودية، وسط تعهد السلطات بأن لبنان "لن يكون منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة".