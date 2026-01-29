تونس تهزم الجزائر وتتأهل لمواجهة مصر في نهائي بطولة إفريقيا لليد

تأهل منتخب تونس لكرة اليد إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد 2026 المقامة في رواندا، بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 33-24، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف النهائي.

وسيواجه منتخب تونس في المباراة النهائية منتخب مصر، الذي تأهل على حساب الرأس الأخضر بعد فوزه بنتيجة 32-26، في مواجهة تعد الأبرز على لقب البطولة القارية.

وتستمر منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في رواندا خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير 2026، بمشاركة أبرز منتخبات القارة، في بطولة تشهد تنافسًا قويًا على لقب البطولة والتأهل إلى كأس العالم لليد 2027.