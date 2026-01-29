المستشار الألماني يدعو إلى تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية في بلده

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الحكومة الألمانية تخطط لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية ، مثل شبكات الكهرباء، من الهجمات، وذلك عقب محادثات أجراها مع شركائه في الائتلاف الحاكم في برلين أمس الأربعاء.

وأوضح ميرتس أن الانقطاع الأخير للكهرباء في برلين أبرز مدى اعتماد ألمانيا على استقرار البنية التحتية، مضيفا أن شركاء الائتلاف الحاكم ناقشوا لذلك قضية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب "أجندة للقدرة على الصمود وتعزيز السيادة".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي مطلع العام الجديد انقطعت الكهرباء والتدفئة عن نحو 45 ألف منزل في جنوب غرب برلين لأيام في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وذلك عقب هجوم حرق متعمد استهدف كابلات الجهد العالي. واستغرق الأمر أكثر من أربعة أيام لإعادة ربط جميع السكان بالشبكة. وأثار الهجوم نقاشا حول كيفية تعزيز حماية البنية التحتية الرئيسية، وكذلك بشأن استجابة المدينة للأزمات.

وتعتقد السلطات أن مجموعة من اليساريين المتطرفين تقف وراء الهجوم، إلا أنه لم يتم توقيف أي مشتبه به حتى الآن.

وقال ميرتس إن البنية التحتية الحيوية تحتاج إلى حماية أفضل، وأضاف: "يشمل ذلك، قبل كل شيء، التوقف عن إتاحة المعلومات المتعلقة بهذه البنية التحتية بسهولة كبيرة أمام العامة"، وذلك في إشارة إلى البيانات الجغرافية وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالأمن.

وأضاف ميرتس: "نحتاج إلى الابتعاد عن قدر كبير من الشفافية الواسعة النطاق، والاتجاه نحو قدر أكبر من القدرة على الصمود".

وأضاف المستشار أن على السلطات المعنية مراجعة حجم المعلومات التي تكشفها مستقبلا عن منشآت البنية التحتية الرئيسية، وأنه ينبغي إصلاح الأضرار بشكل أسرع.

وكانت الحكومة الألمانية قد قدمت بالفعل مسودة قانون لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية، والتي من المنتظر أن يبت فيها البرلمان الاتحادي (بوندستاج) قريبا.