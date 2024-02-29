حكم قضائي بإزالة اسم ترامب من قائمة المرشحين في إلينوي

صدر حكم قضائي في ولاية إلينوي الأمريكية، في خطوة مفاجئة، يقضي بإزالة اسم الرئيس السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين في الولاية بناء على ما يسمى بـ "حظر التمرد" في التعديل الـ 14، في إشارة إلى الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمال عنف أو تمرد ضد الحكومة أو النظام القائم.

وتم إيقاف القرار مؤقتا ، مما يمنح ترامب وقتا قصيرا للاستئناف، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

ويأتي القرار غير المتوقع في الوقت الذي لا يزال فيه طعن مماثل مناهض لترامب من كولورادو معلقا أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي من المتوقع على نطاق واسع أن ترفض الحجج القائلة بأن ترامب يواجه حظرا على توليه منصب رسمي.

كما يأتي بعد ساعات فقط من إعلان المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات الشفوية في ادعاء ترامب بأنه يتمتع بحصانة رئاسية ضد التهم الجنائية.

وأقصت قاضية محكمة مقاطعة كوك، تراسي بورتر، ترامب من قائمة المرشحين في إلينوي بعد شهر من رفض طعن ترامب من قبل مجلس الانتخابات في إلينوي.

وإلينوي الآن هي الولاية الثالثة التي تم فيها إزالة ترامب من قائمة المرشحين، بعد كولورادو ومين. ولكن تم تعليق تلك القرارات في انتظار استئناف القضية في كولورادو إلى المحكمة العليا الأمريكية.