تونس تتخطى فترة الجفاف الحاد بأفضل مخزون من المياه منذ 3 مواسم

فاق مخزون المياه في السدود بتونس، التي تعاني منذ سنوات من الجفاف 35% من طاقة استيعابها لأول مرة منذ 3 مواسم.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مدير عام الهندسة الريفية والاستغلال والمياه بوزارة الفلاحة عبدالحميد منجي، قوله إن مستوى امتلاء السدود وصل إلى 35.1% حتى يوم أمس الأربعاء.

وأنعشت الأمطار التي تهاطلت في 2024 مخزون المياه ليرتفع إلى 813 مليون متر مكعب أغلبها في السدود المتواجدة بشمال البلاد.

وتعد تونس من بين الدول المهددة بندرة المياه في حوض المتوسط؛ بسبب حدة التغيرات المناخية واستنزاف مواردها.

وضرب الجفاف البلاد في سبع مواسم من بين آخر ثماني سنوات، ما تسبب في تقلص كبير لمخزونات المياه التي وصلت أدناها إلى أقل من 23% من طاقة استيعاب السدود، وفي تراجع المحاصيل الزراعية لا سيما إنتاج الحبوب الذي هبط إلى 60% في 2023 مقارنة بعام 2022.

وفي مسعى للتقشف في الموارد المائية المحدودة، فرضت السلطات منذ مارس 2023 إجراءات من بينها نظام الحصص في توزيع مياه الشرب وحظر استخدامها في الري الزراعي ومحطات غسيل السيارات والساحات العامة.