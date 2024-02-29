وزير العمل يوافق على الترخيص لمركز تدريب مهني بالمنيا لتأهيل الشباب لسوق العمل

سلم وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، الرخصة الدائمة لمركز البناء الدولي للدراسات المتطورة والتدريب بالمنيا، وذلك ضمن اعتماد مراكز التدريب المهني طويل المدي، خاصة في عدد من المحافظات التي تحتاج لهذا النوع من التدريبات لتأهيل الشباب لسوق المحل تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية ووزارة العمل، أطلقت مشروع مهني 2030، الذي أطلقه الوزير منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز خاص، لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام، على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.

وحضر التسليم، المهندس مصطفى عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة والمترجم وليد عبد العظيم نائب رئيس مجلس الإدارة ، بحضور اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة، والدكتور شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 بالوزارة.

وصرح المدير التنفيذي والعضو المنتدب للمركز ، الدكتور أحمد عبد العظيم، بأن مركز البناء الدولي قد تسلم هذه "الرُخص الدائمة"، وذلك في إطار سرعة تنفيذ استراتيجية الوزارة، بإصدار الرخص المؤقتة، والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث تم اختيار المركز من ضمن المجموعة الأولى من أفضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة، بتخريج مُدربين، ومُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.

الجدير بالذكر، أن وزارة العمل، أطلقت مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال، ويُجسد "المشروع"، التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.