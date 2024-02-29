أعلنت ولاية لاجوس النيجيرية اليوم الخميس، عن افتتاح خطها الحديدي الخفيف الثاني لتخفيف المصاعب التي تواجه حركة النقل في المركز التجاري للبلاد والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان والتي تشتهر بالاختناقات المرورية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن الرئيس النيجيري بولا تينوبو افتتح اليوم الخميس، الخط الأحمر البالغ طوله 37 كيلومترًا، (23 ميلًا) الذي يمتد من ضاحية أجبادو في الشمال وصولًا إلى منطقة أوينجبو الساحلية، قرب الحي التجاري المركزي في جزيرة فيكتوريا.

ونقلت بلومبرج عن الحاكم باباجيد سانوو أولو قوله عند الافتتاح: "تم الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية وأصبحت جاهزة لاستخدام الجمهور، سيتم تشغيل القطارات بواقع 37 رحلة يوميا لنقل نحو نصف مليون راكب عندما يعمل الخط بكامل طاقته".

وأشارت بلومبرج إلى أن الخط الحديدي، الذي أنشأته شركة الهندسة المدنية الصينية للإنشاءات، يعزز خطة الدولة لتسهيل تحركات المواطنين والبضائع على طول الممرات المائية والطرق والسكك الحديدية.

وبدأت الحكومة في سبتمبر من العام الماضي إنشاء خط السكك الحديدية بطول 13 كيلومترًا والمعروف باسم الخط الأزرق، الذي يربط الميل 2 - قرب ميناء لاجوس -بمارينا في قلب المدينة، مما يساعد على تقليل وقت السفر إلى 25 دقيقة بدلا من ثلاث ساعات.

ويشار إلى أن بداية تشغيل الخط كانت قبل 12 عاما عندما تم التخطيط لنقل الركاب عبره لأول مرة.