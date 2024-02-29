استشهاد فلسطيني وإصابة 3 أطفال في قصف للاحتلال على خان يونس

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة أطفال، ظهر اليوم الخميس، في قصف لطائرات الاحتلال، غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة أطفال بجروح.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ145 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ راح ضحيتها 81 شهيدًا و132 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفًا و35 شهيدًا و70 ألفًا و457 إصابة.

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.