السكرتير العام المساعد بالبحيرة يفتتح معرضين للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بإدكو ورشيد

افتتح كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، معرضين لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلاً رمضان" بمركزي ادكو ورشيد، وذلك بحضور محمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو، واللواء ياسر الدميني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وعدد من قيادات التموين والغرفة التجارية بالمحافظة.

وينظم المعرضان بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز ادكو ورشيد، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد السكرتير المساعد أجنحة المعارض والتى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد غطاس، أن جميع الأسعار بتلك المعارض فى متناول الجميع، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.