الجيش الأردني ينفذ إنزالين جويين لمساعدات غذائية شمال غزة

صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، إنزالين جويين لمساعدات إغاثية وغذائية للأهل في شمالي قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الخميس، جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقتين، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية؛ سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

#عاجل بتوجيهات ملكية القوات المسلحة تنفذ انزالين جويين لمساعدات على غزة pic.twitter.com/bYZ1sf8V2J — Jordan News Agency (@Petranews) February 29, 2024

وأمس الأربعاء، نفذت عددًا من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة؛ للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على الأصعدة كافة؛ من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة.