بالوعي مصر بتتغير للأفضل يدشن سادس قوافله التنموية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات

دشن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" سادس قوافله التنموية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج التنموية، حيث انطلقت القافلة بمنطقة أرض الخيالة بحضور قيادات البرنامج، وبالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ووزارتي الصحة والثقافة، وعدد من الجمعيات الأهلية، والشركاء من المحليات؛ بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتضمنت القافلة عددًا من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، حيث نفذت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية من "الباطنة، والأطفال، والأنف، والعظام، والباطنة، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها الأدوية"، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وعلى الجانب التنموي، استقبل فريق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" المواطنين وتلقى الشكاوى الخاصة بالبرنامج وتوفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق، وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها، كذلك الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها والالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية، بالإضافة إلي فتح باب التقديم الجديد لبرنامج "تكافل وكرامة" بغض النظر عن عنوان المسكن.

يأتي ذلك بناءً على القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بمناطق الجديدة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة، وتيسيرا على سكان مناطق بديلة العشوائيات بشرط تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية.

كما عقد برنامج "لا أمية مع تكافل" امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى محو الأمية.

ومن خلال محور التمكين الاقتصادي، استقبلت القافلة المواطنين، حيث تم توعيتهم ببرامج الوزارة والمهن والحرف التى يمكن التأهيل عليها عبر الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر، وبرنامج فرصة باستهداف التأكيد على قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وفرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الانتاج والقروض، حيث قام بنك ناصر الاجتماعي بالتعريف ببرنامج مستورة وفاتحة خير، وتلقي طلبات الراغبين في الحصول على مشروعات متناهية الصغر سواء خدمية أو تجارية.

كما انطلقت القافلة بنشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة بين الحضور ومساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة في خدمات الاستعلام والتسجيل، وتسجيل طلباتهم في الحصول على أطراف صناعية، أجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى فريق عمل حملة "هنوصلك" الذي ساعد الأسر في التقديم والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، كما قدمت مكاتب الاستشارات الأسرية التوعية بمفاهيم الكيان الأسري الناجح.

وعلى هامش القافلة، تم إقامة منطقة ألعاب ترفيهية وتعليمية للأطفال، وقدمت جمعية تواصل عرضا مسرحيا باستخدام الفن كتوعية بأهم القضايا المحتمعية، بالإضافة إلى اشتراك وزارة الثقافة بتقديم عرض عرائس للأطفال.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"؛ بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكل أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعي بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.