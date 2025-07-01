اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين، وسط استمرار عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 21 يناير 2025.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين، وحاصرت منزلا فيها.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي "دفع بتعزيزات عسكرية نحو البلدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم العين غربي نابلس شمال الضفة، ونفذ عمليات دهم لعدد من المنازل قبل أن ينسحب، بحسب شهود عيان.

وفجر الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات شملت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، قتل خلالها فلسطينيين اثنين في رام الله والخليل، واعتقل عددا من المواطنين.​​​​​​​

وفي 21 يناير الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لاحقا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​