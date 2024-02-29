 الشناوي يبدأ أول خطوة للعودة إلى الملاعب - بوابة الشروق
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الشناوي يبدأ أول خطوة للعودة إلى الملاعب

محمود باهي
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 7:30 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 7:30 م

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الختامي للفريق، استعدادا لمواجهة ‏يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الشناوي تدريبات الجري حول الملعب، وفقا للبرنامج الذي يخضع له منذ الإصابة التي تعرض لها بالكتف، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ‏ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة الشناوي في تحسن مستمر، ويتقدم بشكل كبير في تنفيذ مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل.‏

كان جاب الله قد أكد أنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفر كابتن الفريق إلى الخارج، لتنفيذ المرحلة الثانية في ‏التأهيل أو بقائه في مصر، وجميع الاحتمالات قائمة.

ولمح طبيب الأهلي إلى أن الاتجاه الأقرب إلى الآن خوض الحارس الدولي ‏الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر.‏


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