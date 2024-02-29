الشناوي يبدأ أول خطوة للعودة إلى الملاعب

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الختامي للفريق، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
وبدأ الشناوي تدريبات الجري حول الملعب، وفقا للبرنامج الذي يخضع له منذ الإصابة التي تعرض لها بالكتف، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأكد أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة الشناوي في تحسن مستمر، ويتقدم بشكل كبير في تنفيذ مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل.
كان جاب الله قد أكد أنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفر كابتن الفريق إلى الخارج، لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر، وجميع الاحتمالات قائمة.
ولمح طبيب الأهلي إلى أن الاتجاه الأقرب إلى الآن خوض الحارس الدولي الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر.