فيدرر يفوز على أندرسون ويواجه شابوفالوف في ميامي

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ثأر روجر فيدرر من كيفن أندرسون الذي أخرجه من بطولة ويمبلدون عندما تغلب على اللاعب الجنوب افريقي 6-صفر و6-4 يوم الخميس وتأهل لمواجهة لاعب يبلغ تقريبا نصف عمره في قبل نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

ولن يملك فيدرر البالغ عمره 37 عاما وقتا طويلا للراحة قبل مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف (19 عاما) الذي ينظر إليه على أنه أحد المواهب الصاعدة والفائز المقبل في البطولات الأربع الكبرى.

وتغلب شابوفالوف المصنف 20 على الأمريكي فرنسيس تيافو 6-7 و6-4 و6-2.

وأصبح شابوفالوف اللاعب الكندي الثاني الذي يبلغ قبل النهائي بعد فيلكس أوجيه-ألياسيمي البالغ عمره 18 عاما والذي سيواجه جون إيسنر حامل اللقب.

ونال فيدرر 100 لقب في مسيرته ويتطلع لمواجهته الأولى ضد شابوفالوف.

وقال فيدرر ”إنه واحد من أبرز اللاعبين أصحاب الضربات القوية في اللعبة. أحب ضرباته الأمامية“.

وأضاف ”هذه قرعة مثيرة لي ولإيسنر باللعب ضد لاعبين شابين. ليسا صغيرين فقط فهما لاعبان رائعان“.

وحسم اللاعب السويسري المجموعة الأولى بسهولة ضد أندرسون الذي تغلب عليه في مباراة ماراثونية في دور الثمانية في ويمبلدون العام الماضي.

واحتاج أندرسون إلى تسعة أشواط ليفتتح رصيده وعثر على ضرباته الناجحة ليدرك التعادل 3-3 في المجموعة الثانية.

لكن فيدرر حسم الأمور عند التعادل 4-4 عندما فاز بشوط طويل من 22 نقطة وكسر إرسال منافسه بضربة خلفية.

وقال عن تلك الضربة ”سددتها بشكل متأخر ولهذا السبب كانت قصيرة. لم أكن هذا ما أريده لكنها كانت الحاسمة. كنت محظوظا في النهاية“.

* تألق كندي

وكسر شابوفالوف إرسال تيافو أربع مرات ولم يستطع مقاومة سعادته بمواجهة فيدرر.

وقال ”هذه مباراة كنت أتطلع إليها طيلة حياتي. الحلم سيصبح حقيقة بمواجهته في هذا الحدث الكبير. هناك الكثير على المحك فمواجهة في بطولات الأساتذة ضد مثلك الأعلى تجعل الحلم حقيقة“.

وتحدث شابوفالوف عن المستقبل المشرق للتنس الكندي.

ووصل شابوفالوف وأوجيه-ألياسيمي إلى الدور قبل النهائي بعد أقل من أسبوعين من حصول بيانكا أندريسكو البالغ عمرها 18 عاما على لقب إنديان ويلز في بطولات اللاعبات المحترفات.