جولة تفقدية لرئيس مصلحة الضرائب بالمناطق والمأموريات الضريبية

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد العظيم حسين، إن المصلحة قامت بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية خلال هذا العام، والذي سينتهي في 31 مارس الجاري للأفراد، و30 أبريل المقبل للشركات.

وأوضح حسين - خلال جولة تفقدية، قام بها اليوم الجمعة، في كل من منطقة جيزة أول ومأمورياتها (العمرانية، وفيصل، وبولاق الدكرور)، ومنطقة جيزة ثان والمأموريات التابعة لها (العجوزة والدقي والمهندسين)، ومنطقة القاهرة أول والمأموريات التابعة لها (الخليفة والسيدة زينب ومصر القديمة) - أن هذا العام استثنائي، حيث شهد صدور قرار وزير المالية رقم (744) لسنة 2018 بشأن إلزام الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص (شركات الأموال) أن يقدم إقرارا إلكترونيا، وكذلك إصدار قـرار رقم (695) لسنة 2018 بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا، وذلك اعتبارا من يناير الماضي.

وأضاف أنه تم إنشاء لجان بجميع مأموريات المصلحة البالغ عددها 239 مأمورية على مستوى الجمهورية لتيسير تقديم الإقرارات والرد على جميع الاستفسارات وتوعية الممولين بمزايا قانون الضرائب على الدخل وما يتضمنه من تيسيرات.

وقال حسين إنه تم إعداد أدلة ضريبية لتوزيعها على جميع المأموريات، لتمكين الممولين من التعرف على جميع جوانب عملية تقديم الإقرارات الضريبية مع توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون ضرائب الدخل، وأيضا تم إنشاء لجنة توعية ضريبية وتلقي الإقرارات بنادي الصيد تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات.

وقال إن مصلحة الضرائب تعمل على دعم الالتزام الطوعي من خلال توفير البيانات والمعلومات ليتفهم الممول كيفية التعامل مع الضريبة، مشيرا إلى أن المصلحة نظمت أكثر من 400 ندوة على مستوى محافظات الجمهورية، وتم عقد أكثر من 500 دورة تدريبية لكل من المحاسبين والممولين، بالإضافة إلى الندوات التي تم عقدها بالغرف التجارية، موضحا أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم كل المعلومات والأخبار الضريبية، بما يساعد على تحقيق الالتزام الطوعي.