إيرادات «كابتن مارفل» تقترب من المليار دولار

اقترب فيلم الخيال والإثارة «كابتن مارفل ــ Captain Marvel» من تحقيق إيرادات مليار دولار، حيث تخطت إيراداته 900 مليون دولار بعد أقل من شهر من طرحه فى دور العرض بداية مارس الجارى.



النجاح الكبير الذى يحققه كابتن مارفل، يعد أمرا مميزا فى تاريخ أفلام الأبطال الخارقين التى تنتجها شركة ديزنى ومارفل استوديو، وهو رقم 21 فى السلسلة، خاصة أنه أول فيلم منفرد عن بطل خارق أنثى وليست رجلا، بعد «ناتاشا رومانوف أو الأرملة السوداء»، التى تقوم بدورها الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون ولكنها شاركت فى أفلام المجموعات فقط ويجرى حاليا إنتاج أول فيلم منفرد لها باسم «Black Widow».



أما كابتن مارفل التى تقوم بدورها الممثلة الأمريكية برى لارسون، تدور أحداثه حول «كارول دانفرز»، وهى ضابطة فى سلاح الطيران الأمريكى تتعرض لحادث يتسبب فى تغيير تركيبتها الجينية، ما يجعلها أخطر وأقوى الشخصيات الخارقة التى لا يستهان لها وتتحرك بسرعة كبيرة وقادرة على امتصاص الطاقة وتحويلها لسلاح موجه للضربات، وإطلاق هذا الجزء قبل آخر أفلام السلسلة Avenger Endgame، المقرر طرحه أبريل المقبل، ويشهد نهاية أفلام الأبطال الخارقين وستلعب فيه كابتن مارفل بدور محرك للأحداث. يشارك برى لارسون بطولة الفيلم كل من: صامويل جاكسون، جود لو، بن مندلسون، لاشانا لينش.



تفوق كابتن مارفل على كثير من أفلام الأبطال الخارقين السابقة فى الإيرادات، لأنه وهو فى طريقه لتحقيق المليار، تفوق على Thor: Ragnarok الذى حقق 854 مليون دولار، وVenom الذى حقق 855 مليون دولار، وSpiderــMan: Homecoming الذى حقق 880 مليون دولار.



تشير آراء النقاد إلى أن الفيلم فى مجمله ترفيهى جيد، ويقدم قصة مختلفة، ويحمل فى طياته رسالة سياسية ولكنه لا يرتقى إلى فيلم «الفهد الأسود ــ Black Panther» الذى ترشح لنيل جائزة الأوسكار فبراير الماضى، ونال تقييم 83% على موقع « Rotten Tomatoes» الذى أشاد بأداء الممثلين، ولكن بعض الآراء الأخرى رأت أن القصة كانت تتحمل مزيدا من الإثارة والقوة بدلا من اختيار طريقة سهلة وبسيطة لعرض قدرات هذه البطلة الأنثوية.