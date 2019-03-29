ميركل تسلم العاهل الأردني جائزة رهبان فرنسيسكان في إيطاليا

سلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، جائزة رهبان فرنسيسكان للسلام في مدينة أسيزي الإيطالية اليوم الجمعة.

ودعت ميركل خلال مراسم التكريم أوروبا إلى التعامل مع قضية اللاجئين بمزيد من الواقعية، مشيرة إلى أن الأردن استقبل بجانب الكثير من اللاجئين الفلسطيين أكثر من 670 ألف لاجئ سوري، وقالت: "إذا أعدنا حساب ذلك بالنسبة إلى ألمانيا فإن هذا سيعني استقبال نحو 7ر5 مليون شخص، وبالنسبة إلى إيطاليا أكثر من 4 ملايين شخص، سيكون من الجيد للأوروبيين أن ينظروا إلى الأمر من هذا البعد".

وكانت ميركل حصلت على الجائزة التي تحمل اسم "مصباح السلام" العام الماضي في أسيزي تكريما لجهودها من أجل التعايش السلمي المشترك.

وحضر مراسم حفل التكريم اليوم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وقرينة الملك عبد الله، الملكة رانيا.

وقالت ميركل إنه "ليس هناك اليوم أمر ملح" أكثر من إرساء السلام.

ومن المقرر عقب تسليم الجائزة إقامة حلقة نقاش مع شباب, كما ستسلم ميركل رهبان فرنسيسكان قطعة من سور برلين.

ويحصل الملك عبد الله على الجائزة "تكريما لجهوده في مجال حقوق الإنسان"، بحسب بيان رهبان فرنسيسكان.

وجاء في البيان أن الملك عبد الله يعمل من أجل حرية العقيدة والسلام بين الأديان، كما يقدم الأردن المأوى لملايين اللاجئين.

ومن الفائزين السابقين بهذه الجائزة، الأب الروحي لإقليم التبت دالاي لاما وبابا الفاتيكان الأسبق يوحنا بولس الثاني وبابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر والحالي فرانسيس، ورئيس بولندا الأسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام، ليخ فاونسا.