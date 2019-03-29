توقعات بغياب «بار» عن الموعد النهائي لعرض تقرير «مولر»

يخوض الديمقراطيون المعارضون داخل مجلس النواب الأمريكي هذه الأيام معركتهم في إجبار المدعي العام الأمريكي ويليام بار، على الإفصاح الكامل عن تحقيق المحقق مولر، فيما يخص قضية التمويلات الروسية المتهم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتلقي أموال من روسيا لحملته الرئاسية حينما كان مرشحا رئاسيًا، وتهمة أخرى بعرقلة سير العدالة خلال التحقيقات.

وعلى الرغم من أن المحقق مولر، لم يقدم أية اتهامات جديدة تدين ترامب في التمويلات الروسية أو عرقلة سير التحقيقات، خلال تقريره الذي سلمه للمدعي العام الجمعة الماضية، إلا أن الديمقراطيين يطالبون "بار" بضرورة الإفصاح عن التحقيقات كاملة وبشكل علني أمام مجلس النواب الأمريكي، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية تتعلق بإصدار استجواب للمحقق مولر في حال رفض بار عرض كامل للتحقيق، لكن يبدو أن المعركة بين الطرفين فيما يتعلق بسرعة الإفصاح العلني عن التحقيقات، طويلة الأمد.

وبحسب موقع "جارديان" البريطاني، فمن المرجح أن يغيب المدعي العام عن الحضور يوم الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الذي حدده رؤساء اللجان الستة في مجلس النواب لعرض تحقيق مولر كاملًا، في الوقت الذي تتصاعد فيه شكوك الديمقراطيين حول ملخص التقرير وتخوفهم من عدم التزام بار بعرض النتائج الكاملة.

يأتي ذلك فيما قال بار، إنه سيصدر نسخة مجتزأة من تقرير مولر في أبريل المقبل، بينما قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيري نادلر، إن بار لن يلتزم بإصدار تقرير مولر كاملا إلى الكونجرس دون اختصارات، معبرًا عن قلقه من عدم امتثال بار في الوقت المحدد، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معه يوم الأربعاء الماضي.

وتصاعدت شكوك الديمقراطيين حول ملخص التحقيق الذي قدمه بار والمكون من أربع صفحات، خاصة بعد خلوه من أية إدانة ضد ترامب في قضية التمويلات، من جهة أخرى فكلما استغراق نشر التحقيق وقتًا طويلًا فسوف يطرق ذلك باب الشك في شرعية أفعال بار، حيث قال الرئيس الديمقراطي للجنة الرقابة في مجلس النواب، إيليا كامينغز، إنه محبط من احتمالية أن يستغرق بار أسابيع وليس أيامًا لإصدار التقرير كاملًا.

من جهته صرح رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، السناتور ليندسي جراهام، لوكالة "أسوشيتيد برس"، الأربعاء، أنه تناول العشاء مع المدعي العام بار، موضحا أنه على استعداد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية، فيما أخبر بار السناتور أنه يتجول في تقرير مولر لتبسيطه على أمل نشره على الكونغرس.

أما بالنسبة للنواب الجمهوريين التابعين للحزب الجمهوري المؤيد للرئيس ترامب، فقد حث زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، على توخي الحذر خلال العرض الكامل لتحقيقات مولر حتى لا يرمي الأبرياء الذين لم توجه إليهم تهم تحت الحافلة (يقصد الرئيس ترامب)، بيدما أصر جمهوريون آخرون على عرض التحقيقات، حيث قال تيد كروز، سيناتور تكساس: "أريد أن أرى كل شيء أعتقد أننا يجب أن نرى التقرير بأكمله".

وعلى الرغم من انتهاء تحقيقات مولر، إلا أن التحقيقات لا تزال سارية مع ترامب، حيث يواصل الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقات متعددة إلى جانب النتائج التي توصل إليها مولر، تتعلق بالتعاملات السياسية والتجارية والشخصية للرئيس، بالإضافة لبرنامجهم الرقابي لتحديد ما إذا كان أي شخص سعى إلى التأثير على ترامب أو عائلته أو شركائه، حيث يقول آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "تقرير مولر سيرشدنا فيما لم يتم التحقيق فيه كما أنه من الصعب للغاية اتخاذ أي قرارات دون معرفة حقيقة ما هو موجود في هذا التقرير".

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