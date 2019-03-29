تمويل سعودي لبناء مستشفى بالقيروان التونسية وترميم جامع عقبة بن نافع

أعلن مسؤول ضمن الوفد السعودي المشارك في أعمال القمة العربية بتونس اليوم الجمعة، عن مشاريع مشتركة تشمل بناء مستشفى وترميم جامع عقبة بن نافع الشهير.

ووصل أمس الخميس العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز على رأس وفد كبير الى تونس بدعوة رسمية من الرئيس الباجي قايد السبسي بموازاة مشاركته في القمة العربية يوم الأحد المقبل.

وقال وكيل وزارة الاعلام للإعلام الخارجي السعودي خالد الغامدي في تصريح إذاعي اليوم "زيارة الملك الى تونس الشقيقة تاريخية وهي امتداد للعلاقات الاستراتيجية والأخوة والعروبة والقيم الاسلامية بين البلدين".

وكشف الغامدي عن مشاريع مشتركة بين البلدين من بينها تشييد مستشفى جامعي في مدينة القيروان على مساحة تقدر بـ15 هكتارا وبطاقة استيعاب تبلغ 500 سرير و21 تخصصا طبيا، وترميم مسجد عقبة بن نافع أحد أبرز المزارات السياحية والدينية في المدينة والبالغ مساحته 9700 متر مربع.

وقال المسؤول السعودي إن أبرز محاور المحادثات بين العاهل السعودي والرئيس التونسي تشمل تسليم رئاسة القمة الى تونس الى جانب القضية الفلسطينية وقضية القدس.

كما تتضمن زيارة الوفد السعودي توقيع اتفاقات اقتصادية مع الجانب التونسي.