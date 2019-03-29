الأهلي ينهي استعداداته للقمة 117

أنهى الأهلي، مساء اليوم، استعداداته لمباراة الزمالك، المُقرر لها السابعة من مساء غدٍ، السبت، باستاد الجيش ببرج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

واشتمل مران اليوم على فقرات تدريبية مختلفة، وبعض الجمل الفنية، قام الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، بتدريب اللاعبين عليها تمهيدًا لتنفيذها في لقاء الغد.

وشهد مران اليوم مشاركة جميع لاعبي الفريق الذين أكدوا جاهزيتهم للمباراة، بمن فيهم عمرو السولية، الذي عانى من إصابة في الركبة خلال تواجده مع المنتخب الأول، قبل أيام، لكنه تماثل للشفاء من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة في لقاء الغد.

ويخوض الأهلي مباراة الغد، وفي جعبته ٥١ نقطة، جمعها على مدار ٢٢ مباراة، تمكن من الفوز في ١٦ مباراة، وتعادل في ٣ مباريات، وخسر مثلها، محتلا المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الأول.