

أعلنت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة، عن نيتها الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال مقطع فيديو على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

وظهرت في الفيديو بوجه متورم، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة، وظهر تأثير الأدوية على صوتها وطريقة كلامها، موضحة أنها مازالت تتلقى العلاج، على حسب قولها.

وعن أسباب ترشحها للرئاسة، قالت: «أنا مش بتاعت سياسة، ولكن لما لا أترشح أنا مواطنة جزائرية، ولو تم اختياري كرئيسة جمهورية للجزائر بالتأكيد هناك الكثير من المفاجآت»، موضحة أن خروج المساجين، وإنشاء مصانع داخل السجون من أولويتها بعد فوزها.

وأضافت أن برنامجها الانتخابي سيخلص الجزائر من مشاكلها، من خلال تطوير القطاع الصحي، والمستشفيات والتعليم، والصناعة، معقبة: «غالبية الإيدي العاملة في الجزائر لابد أن تكون جزائرية».

وأثارت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة المعروفة في الوسط الفني بـ«فلة الجزائرية» الجدل مجددًا بعد إعلانها ترشحها للرئاسة، وهو الإعلان الثاني لها بعد أسابيع من ظهورها محجبة في مقطع فيديو، أعلنت فيه رفضها لسياسية الرئيس الجزائري الحالي، وتؤدي الآذان بطريقة اعتبرها البعض غنائية أكثر منها دينية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلال شهر مارس الجاري، عن عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة، كما قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي كانت ستعقد في أبريل المقبل، بعد أن عاشت الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، حراكًا شعبيًا غير مسبوق، للمطالبة برحيله.