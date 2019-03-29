رئيس «أيرباص» يؤكد تضرر سمعة هيئة السلامة الجوية الأمريكية بعد أزمة طائرات «بوينج 737 ماكس»

قال "توم إندرز " الرئيس التنفيذي المنتهية فترة توليه منصبه بشركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" إن إدارة السلامة الجوية الاتحادية الأمريكية، ستحتاج إلى إعادة بناء سمعتها مجددا بعد قرار دول العالم وقف استخدام الطائرات طراز "بوينج 737 ماكس" في أعقاب سقوط طائرتين من هذا الطراز تابعتين لشركتي طيران ماليزية وإثيوبية خلال الشهور الخمسة الأخيرة.

وذكر "إندرز " أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" كانت شركة مرنة وأنه كان يثق بشدة في أن هذه الشركة وهي المنافس الرئيسي لشركته "أيرباص" ستتمكن من حل المشكلة الفنية في الطائرة "بوينج 737 ماكس"، مضيفا أن سمعة إدارة السلامة الجوية الأمريكية "لن يتم إصلاحها بسهولة".

يذكر أن إدارة السلامة الجوية الأمريكية تلعب دورا رئيسيا في إصدار تراخيص الطيران للطائرات الجديدة في العالم، لكن إندرز يتوقع ألا تعتمد سلطات الطيران الوطنية بما في ذلك إدارة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي على شهادات الإدارة الأمريكية بعد ذلك، وهو "ما يمكن أن يؤدي إلى تأخير إصدار الموافقات" على بدء تشغيل أي طائرات جديدة.

يذكر أن إدارة السلامة الجوية الأمريكية كانت الجهة التي منحت تصريح الطيران الأولي لطائرات "بوينج 737 ماكس" والتي تم وقف تشغيلها في مختلف دول العالم بعد الحادثين.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد أشارت إلى أن مسؤولين في إدارة السلامة الجوية الأمريكية اتهموها بالتساهل في اختبار طائرات بوينج والتصريح لها بالطيران .