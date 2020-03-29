دعت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، روادها إلى متابعة الكتب التي تنشرها إلكترونيا؛ لإتاحة المعرفة على نطاق واسع، حيث بلغ عدد الكتب نحو 200 ألف كتاب على موقع "دار" يستفيد منها الباحثون والمهتمون بالثقافة.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن إتاحة المعرفة إلكترونيا تشكل أحد التوجهات الرئيسية للمكتبة خاصة في ظل الاتجاه نحو العالم الرقمي.

ولفت إلى أن المكتبة اكتشفت أن هناك من ينتحل صفتها، ويقدم 13 ألف كتاب حصل عليها بطريق السطو الإلكتروني، وهو أمر تحذر منه المكتبة، واتخذت حياله الإجراءات القانونية الواجبة حفاظًا على حقوقها، متماشية في ذلك مع الشكاوي التي قدمها الناشرون وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم المعلم، رئيس دار الشروق.

وشدد «الفقي»، على دعوة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الواجبة للتعامل مع المحنة الصحية التي يمر بها العالم، ويستفيدون من الوقت الذي يمضونه بالبيت في الاطلاع على كنوز وإبداعات مكتبة الإسكندرية سواء عبر المواقع الالكترونية المتخصصة، أو الكتب التي حملتها المكتبة على شبكة الانترنت بشكل قانوني، أو من خلال قناة اليوتيوب، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.