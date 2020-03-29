أفادت وزارة الصحة البريطانية يوم السبت، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع بعدد 260 حالة وفاة في يوم واحد ليصل إلى 1019.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تغريدة إن عدد الإصابات المؤكدة قفز إلى17 ألفا و 89 شخصا.

وصرح ستيفن باويس، رئيس خدمة الصحة الوطنية الممولة من دافعي الضرائب في إنجلترا ، في مؤتمر صحفي ، بأنه إذا استطاعت بريطانيا أن تبقي الوفيات أقل من 20 ألفاً ، "فإنها بذلك تبلي بلاءً حسناً".

وشدد على أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا التزم الشعب بشكل جماعي بتدابير تباعد اجتماعي صارمة.

وقال إن الخدمة الصحية في لندن ، التي تأثرت بشدة من تفشي المرض في بريطانيا ، لا تزال تعمل في حدود طاقتها.

وأجلت بريطانيا فرض إجراءات الابعاد الاجتماعي على سكانها لوقف انتشار فيروس كورونا حتى الأسبوع الماضي.

وأعلن يوم الجمعة الماضي إصابة كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك بالفيروس. كما أصيب أيضا الأمير تشارلز ، وريث العرش البريطاني بالفيروس.