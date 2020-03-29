الداخلية تعلن حصيلة إغلاق «سناتر الدروس»ومخالفات المقاهي والمطاعم والتموين

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أصدرت وزارة الداخلية بيانا بحصيلة جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات التي قامت بها الشرطة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

كما تم ضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، و73 مركزا للدروس الخصوصية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة من 14 حتى 27 الجارى، 12531 مركزا تعليميا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.