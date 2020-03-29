رئيس الوزراء الجزائري يأمر بوضع نظام عاجل لمساعدة المواطنين خلال فترة الحجر الصحي

أصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمرا باتخاذ إجراءات خاصة وعاجلة في موعد أقصاه بعد غد الثلاثاء، لمساعدة ودعم المواطنين لتذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر الصحي وحظر التجول التي تم إقرارها في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، فقد أمر جراد الولاة بالعمل تحت إشراف كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بشكل عاجل بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام تحت إشراف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين حسب الحالة، بتنظيم الأحياء والقرى والتجمعات السكانية.

وشملت تعليمات جراد، ضمان تنظيم الأحياء والقرى والجمعيات الولائية والبلدية الناشطة في مجال التضامن بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية، وتعيين مسؤول لجنة بكل حي وقرية أو تجمع سكني، بهدف وضع تأطير شعبي يضمنه المواطنون.

وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجان في إحصاء الأسر المحتاجة إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي، ووضع السلطات المحلية في الصورة لكل استفسارات السكان واحتياجاتهم خلال فترة الحجر الصحي ومساعدة السلطات العمومية على القيام العمليات الموجهة للسكان.

كما سيدعو وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب "خلية بلدية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس كورونا وتسييرها إذ يجب أن يتم تنسيق نشاط خلايا هذه الأزمة على مستوى البلديات من جانب رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين.