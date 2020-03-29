 الكرملين: صيغة مؤتمر الفيديو قد يتم استخدامها مستقبلا في القمم العالمية على غرار قمة مجموعة العشرين الأخيرة - بوابة الشروق
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الكرملين: صيغة مؤتمر الفيديو قد يتم استخدامها مستقبلا في القمم العالمية على غرار قمة مجموعة العشرين الأخيرة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 7:50 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 7:50 م

قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الأحد، إن الفيديو كونفرانس الذي تم استخدامه لعقد قمة مجموعة العشرين الطارئة الأخيرة يمكن أن يتم تكراره مرة أخرى في القمم المقبلة، حيث ثبت أنه فعال وأقل تكلفة.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية - "لا يمكننا استبعاد تكرار تجربة الفيديو كونفرانس مستقبلا بشكل أوسع في مناسبات مثيلة أو على نطاق أوسع، مع الوضع في الاعتبار ان التجربة كانت سلسة وسريعة، وأقل تكلفة بشكل كبير".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن نتائج القمة أعطت انطباعاً إيجابياً للغاية حيث كانت هناك حاجة كبيرة للتعاون الدولي، وأضاف "أن الإعلان عن الاستعداد لهذا التعاون هو نتيجة جيدة في حد ذاته".

جدير بالذكر أن السعودية نظمت قمة استثنائية لقادة مجموعة العشرين العالمية لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا عبر الفيديو في 26 مارس الجاري، لأول مرة منذ تأسيس المجموعة في عام 1999.


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