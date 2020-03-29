قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة دفعت بـ5 قطارات إضافية في الاتجاهات كافة، موضحًا أن رحلات هذه القطارات بدأت منذ اليوم الثاني لتطبيق قرار حظر التجوال.

وأضاف «عبدالهادي» في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الأحد، أن مواعيد القطارات تبدأ في السادسة صباحًا وتنتهي في السادسة مساءً، مشيرًا إلى انخفاض عدد ركاب المترو بنسبة 50% مع تطبيق قرارات حظر التجوال، بعدما كان يستقله نحو 3 ملايين راكب يوميًا.

وطالب المواطنين بالخروج في أوقات مختلفة، لمنع التكدس والازدحام، مضيفًا أنه تم التنسيق بين وزارتي النقل والداخلية، للسماح بربع ساعة إضافية للركاب في المحطات النهائية.