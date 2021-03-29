نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس من الجانب الخلفى واستجابة لمحاولات الشد بالقاطرات

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أكدت مصادر بهيئة قناة السويس نجاح تعويم سفينة الحاويات الجانحة بالقناة من الجانب الخلفى وتحريكه لمجرى القناة وجارى شد الجزء الأمامى من خلال القاطرات التى تتولى شد السفينة.



وأضافت المصادر أن السفينة تستجيب بشكل كبير لمحاولات الشد من المقدمة ما يعد خطوة غير مسبوقة فى محاولات شد السفينة منذ بدء أعمال التعويم ومؤشر للتعويم الكلى.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فجر اليوم الإثنين، استئناف مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة ايفر جيفين بواسطة 10 قاطرات عملاقة تعمل من 4 اتجاهات مختلفة.

وأكد ربيع في بيان اليوم، أن توزيع القاطرات خلال المناورات يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة 1 "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طن لكل منهما ، فيما تدفع ٤ قاطرات مؤخرة السفينة جنوبا وتضم القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن لكل منهما و القاطرتين بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا، وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ "و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

جدير بالإشارة، إلى أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.