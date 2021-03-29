الجيش الإيفواري يؤكد مقتل 6 أشخاص في هجومين إرهابيين

أعلن الجيش الإيفواري أن 6 أشخاص، بينهم اثنان من العسكريين، قتلوا في هجومين استهدفا مركزين للجيش في شمال البلاد.

وأفاد الجيش، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، ونقله موقع (أفريكا نيوز) الإخباري، بأن الهجوم الأول وقع في منطقة كافولو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وشنه نحو 60 إرهابيا مدججين بالسلاح أتوا من بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين وتوقيف 4 مسلحين وحجز معدات لوجستية".

وأضاف أن "الهجوم الثاني وقع في كولوبوجو، حيث استهدف أفراد مجهولون مركزا للدرك، ما أدى لمقتل دركي واحد".

وكان مصدر محلي قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن جنديين قتلا في هجوم مسلح استهدف قاعدة عسكرية شمالي ساحل العاج في منطقة كافولو خلال الساعات الأولى من اليوم، مشيرا إلى أن 5 جنود جرحوا في الهجوم، بينما قتل مسلحين اثنين.

وكانت القاعدة العسكرية بمنطقة "كافولو" قد استهدفت في يونيو الماضي بهجوم إرهابي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 جنود.