 السماح بدخول الجماهير المحصنين من كورونا للملاعب السعودية في مايو المقبل - بوابة الشروق
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السماح بدخول الجماهير المحصنين من كورونا للملاعب السعودية في مايو المقبل

علم السعودية
علم السعودية
الرياض - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 2:08 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 2:08 م

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، السماح بحضور الجماهير المحصنين من فيروس "كورونا" للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب بدءًا من 17 مايو القادم.

وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين- أن الدخول سيكون متاحًا لمن يُظهر حالة "محصّن" عبر تطبيق (توكلنا) والالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد في المقاعد وارتداء الكمامات على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أية مخالفات حيال ذلك.

وأشارت إلى أنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني التي ستقام غدًا في الرياض؛ دعمًا لمسيرة المنتخب السعودي في هذه المباراة والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة منتخب "الصقور الخضر" في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ذلك بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس "كورونا".


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