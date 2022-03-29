 لابورتا: برشلونة هو منزل ميسي وأتمنى أن يفتتح الكامب نو الجديد - بوابة الشروق
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لابورتا: برشلونة هو منزل ميسي وأتمنى أن يفتتح الكامب نو الجديد

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 12:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 12:38 ص

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حقيقة التفكير في عودة ليونيل ميسي، أسطورة الفريق الكتالوني، إلى صفوف البارسا من جديد بعد رحيله لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لابورتا في حواره مع إذاعة راديو كاتالونيا: "برشلونة هو منزل ميسي وأتمنى أن يفتتح الكامب نو الجديد".

وأضاف: "لكن لم نتلق أي رسالة من ميسي أو أحد أفراد عائلته تشير لعودته إلى برشلونة من جديد، ولا نفكر في ذلك".

وأكمل: "حاليا نبني فريقا شابا، ولا ننكر أنه أفضل لاعب في العالم ولكن لا نفكر في عودته ولا ننظر إلى الوراء من جديد".

وأتم: "العلاقة أصبحت أقل مرونة مع ميسي وهو يلعب حاليا مع باريس سان جيرمان".


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