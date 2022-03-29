أُستراليا تحظر دخول 39 روسيا إلى أراضيها لتورطهم في قضايا فساد

أعلنت وزيرة الخارجية الأُسترالية ماريز راين، فرض عقوبات على 39 روسيا وحظر دخولهم البلاد؛ لتورطهم في قضايا فساد ولصلتهم بقضية وفاة محاسب الضرائب الروسي سيرجي ماجنيتسكي في سجنه عام 2009، داخل موسكو.

وقالت وزيرة الخارجية الأُسترالية -في بيان أوردته صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- "ستكرم الحكومة، ماجنيتسكي وكل من يدافعون عن سيادة القانون بفرض عقوبات وحظر سفر على 14 مسؤولا روسيا بشأن الفساد الخطير الذي تم كشفه وعلى 25 روسيا من الجناة والمتورطين في إساءة المعاملة والقتل".

وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية أن هؤلاء الأشخاص سوف يتم استهدافهم بعقوبات مالية من بينها تجميد أصول وحظر السفر.

يذكر أن قانون سيرجي ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقع عليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في العام 2012، وفي 2017 وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي يجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد.