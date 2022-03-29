محافظ دمياط تتابع أعمال التطوير بداخل المحافظة

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة، والذي يتم تنفيذه ب 7 مناطق، وهي: "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى، والسنانية"، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

كما تفقدت محافظ دمياط، منطقة المنيا و"الزعفراني والشيخ أصيل" بالمنطقة القديمة، وكذلك الأحمدي بالاعصر لمتابعة أعمال الرصف ببلاطات الإنترلوك بعدد من الشوارع الجانبية، وكذلك صب الطبقة الخرسانية وإنشاء الأرصفة الجانبية تمهيدًا لتركيب الانترلوك بعدد آخر من الشوارع، كما اطلعت على خطة رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت.

ووجهت محافظ دمياط بتلافى جميع الملاحظات، والإلتزام بجميع المواصفات الفنية، ومراعاة مناسيب الشوارع.

كما شددت أيضاً على قطاع الكهرباء بمراجعة جميع أعمال الكهرباء والأسلاك بتلك المناطق، كما أكدت الدكتورة منال عوض، على الإسراع في معدلات العمل بجميع المناطق المدرجة بالمشروع، لتحقيق الهدف منه برفع كفاءة الطرق والبنية الأساسية بها.



