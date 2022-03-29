الدفاع الروسية: تدمير 68 منشأة عسكرية و3 طائرات وقاعدة وقود أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت، الليلة الماضية، 68 منشأة عسكرية و3 طائرات وقاعدة وقود كبيرة أوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، وفقا لموقع روسيا اليوم الثلاثاء، إن طائرات العمليات التكتيكية الروسية من القوات الفضائية الجوية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، كما دمر الدفاع الجوي للقوات الفضائية الروسية 3 طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية تشيرنوبايفكا.

وأضاف المتحدث، أن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت في تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا، وتعود أهمية هذه القاعدة لكونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.

وأوضح أن إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية ، 123 طائرة و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و1738 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، بالإضافة إلى تدمير 181 قاذفة صواريخ متعددة و 726 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و 1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.