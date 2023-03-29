قبول 4 تظلمات و58 طلب تقنين جديد خلال اجتماع اللجنة العليا للبت في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (114) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية، ومسئولي الاستثمار، ورؤساء المدن، والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، قبلت 4 تظلمات، و59 طلب تقنين "58 جديد + 1 إعادة عرض"؛ ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى اليوم، إلى 4256 طلبا، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2802 عقد (2180 عقد مباني+ 622 عقد زراعة).

ويجري حاليا البت في باقي الطلبات، تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة، وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.