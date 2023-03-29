الاكتتاب في السندات الخمسية الأمريكية فوق المتوسط

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بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامان، أعلنت الوزارة الثلاثاء نتيجة الاكتتاب في طرح السندات ذات الخمسة أعوام بقيمة 43 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها أعلى قليلا من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 665ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 48ر2 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الشهر الماضي سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 109ر4% ومعدل التغطية 48ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الخمس سنوات 42ر2 مرة.

وأعلنت وزارة الخزانة بيع سندات مدتها عامان بقيمة 42 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها أقل من المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة اليوم الأربعاء نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار.