• كان مقررا اليوم الاثنين، وفق بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية

أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلغاء إضراب النقل غير المنتظم الذي كان مقررا، الاثنين، عقب تفاهمات مع وزارة النقل شملت النظر في تعديل القوانين وزيادة التعريفة خلال آجال محددة.

وقال الاتحاد، في بيان مساء الأحد، إنه "تقرر تعليق الاضراب العام الذي كان مُقرّرا بقطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ليوم الاثنين".

ويشمل النقل العمومي غير المنتظم خدمات سيارات الأجرة (التاكسي) والنقل الجماعي والنقل الريفي، وهو قطاع حيوي يساهم في التخفيف من أزمات النقل داخل المدن وخارجها.

وأوضح الاتحاد أن تعليق الإضراب جاء إثر تدخل رئيسه سمير ماجول، والجامعة الوطنية للنقل (نقابة أصحاب سيارات النقل الخاص) وبالتشاور مع الهياكل النقابية المنضوية تحتها، وما أفضت إليه المساعي مع وزارة النقل من التزامات صريحة بالنظر في النقاط العالقة.

وذكر أن هذه الالتزامات تشمل معالجة الملفات غير المنفذة في موعد لا يتجاوز 17 أغسطس المقبل، على أن يتم حسم مسألة الزيادة في تعريفة النقل بالتشاور مع المهنيين خلال شهر يونيو القادم.

وأشار إلى أن الاتفاق تضمن التعهد بالعمل على حل مختلف النقاط الخلافية مع وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بالقانون رقم 33 لسنة 2024 (قانون النقل)، مع التشاور المسبق مع ممثلي القطاع قبل عرضه للعموم.

وكان نائب رئيس غرفة النقل بالاتحاد، معز السلامي، قد صرّح السبت لراديو "موازييك" المحلي، بأن الإضراب كان يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية، من بينها تعديل قانون النقل والأمر المنظم لرخص النقل، إلى جانب مراجعة تعريفة النقل.