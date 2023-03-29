نائب محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات على منافذ السلع ومعارض أهلا رمضان

ترأس الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، نائباً عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، وممثل مديرية الامن، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من الجهات المعنية.

وقدم نائب المحافظ، خلال الاجتماع التهنئة لأهالي المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه نائب المحافظ، جميع الأجهزة، بتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات الخاصة بها، سواء رئيسية أو فرعية، على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة، خلال شهر رمضان المعظم، إلى جانب التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بجميع المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان بجميع مراكز المحافظة، وتكثيف الحملات التموينية الميدانية وعلى منافذ السلع و معارض أهلا رمضان، وعدم التراخي، في ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيدا بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الاعمال، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع.

واستعرض الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، جهود مديرية الصحة، مؤكدا جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظة، لاستقبال أي حالات طوارئ، وتوافر جميع أسرة الرعاية والعناية المركزة، وتنكات الأكسجين، مشيدا بجهود حملة طرق الأبواب والتي نفذتها المديرية لتلقي الجرعات التنشيطية ضد فيروس كورونا.

كما قدم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

ووافق المجلس التنفيذي خلال اجتماعه، على الطلبات المقدمة من أسر شهداء الوطن بشأن إطلاق أسماء ذويهم على بعض المنشآت والمواقع بنطاق ومسقط رأسهم تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.

وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022 /2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.